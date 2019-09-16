Анна Седокова спела исповедь «Vibe»

Песня была написанная в соавторстве с Аркадием Александровым, с которым артистка создала композиции «Сердце в бинтах» и «Что я наделала».

- Это сочетание боли и отчаяния. Крик о помощи, когда ты умоляешь человека отпустить, потому что сил остаться больше нет, - говорится в описании трека. - Каждый, кто безответно любил, найдёт отклик в этой песне. А Анна, как настоящий друг, кладёт свои руки тебе на плечи и говорит, чтобы ты берёг своё сердце и не отдавал его тому, кто этого недостоин.

По словам Анны Седоковой, эта песня про любовь, без которой невозможно жить.

- Это про сумасшествие, - написала она в своем инстаграме. - Это про то, когда тебя уносит и тебе уже все равно. Не важны ни обстоятельства, ни приличия, ни мнения других людей. Когда так сильно, что без «него» все потеряло смысл. Когда писала ее, думала, что это был конец. А оказалось только начало...



Анна Седокова

Отметим, что ироничный оттенок этой «исповеди» придает повторение последнего слога в припеве: «Не убивай-вай!» Так она обращается к некому мужчине очевидно кавказского происхождения, которого просит «отпустить» ее.