Анна Седокова спела про шампанское и лук

Анна Седокова продолжает знакомить поклонников со своим новым альбомом «Про любовь». Релиз пластинки запланирован на 6 декабря, а уже в конце ноября экс-участница «ВИА Гры» представила две песни со своего готовящегося диска – композиции «Игристое, детка!» и «Чипполино». Первую из них певица показала 22 ноября, а спустя неделю настала очередь «Чипполино».

- Открывается хит всех времён и народов. Девочки! Наша! Долгожданная! Песня про бедного, маленького мальчика луковку, - представила артистка новинку в своем инстаграме.



Анна Седокова

Всего же в альбом войдет 11 песен, из которых 10 абсолютно новых, а одна – композиция «Алые губы» - уже знакома поклонникам Седоковой, пишет Intermedia. Что же касается песни «Игристое, детка!», по словам исполнительницы, в ней поется о сумасшедшей любви.

- Такая ситуация знакома каждой девчонке, когда ты наряжаешься, надеваешь свое самое красивое платье, делаешь мейк, выпиваешь бокал шампанского, выходишь с девочками тусоваться, и вдруг приходит долгожданная смска от него, и ты понимаешь, что тебе ничего не нужно, - рассказывает Анна Седокова. - «Ей не нужно больше тупых вечеринок»... Нужны только треники, он, сериальчик, ты едешь домой и понимаешь, что никакие вечеринки и внешний лоск не заменят объятий с ним.