Михаил Шуфутинский женился в третий раз

На церемонии вручения премии «Виктория» 1 марта 2025 года пара появились с обручальными кольцами с бриллиантами. Со Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет и раньше танцевала в шоу-балете артиста, он сблизился после смерти своей жены Маргариты в 2015 году.



Михаил Шуфутинский с женой Светланой Уразовой

Факт женитьбы Михаил Шуфутинский подтвердил, но о том, как и где прошла свадьба, говорить отказался.

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«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», - цитирует КП слова певца.

Для 76-летнего певца это третий брак. Первой женой Михаила была Татьяна Ростова, а второй – Маргарита Шуфутинская. Они поженились в 1971 году и дважды стали родителями. Маргарита жила в США и России, много внимания уделяла сыновьям Дэвиду и Антону, а затем – семерым внукам. Она скончалась 5 июня 2015 года в возрасте 66 лет в Лос-Анджелесе.