Женя Любич родила третьего

Радостной новостью она поделилась с подписчиками в соцсетях, показав фотографии, сделанные в последние недели беременности. Пол новорожденного она пока не раскрывает, но признается, что до последнего и сама не знала ответ.



Женя Любич. Фотосессия март 2025. Фотограф Юлия Сафиханова

Свое интересное положение автор хита “Russian girl” все 9 месяцев не афишировала. Впрочем, на публичных мероприятиях и выступлениях практически ничего и не было заметно: в феврале на 8 месяце она дала большие сольные концерты в двух столицах, но из-за природной субтильности практически никто не догадывался о том, что под сердцем она носит младенца.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Буквально пару дней назад Женя Любич отмечала свой день рождения? и со своими подписчиками она поделилась тем, что чувствует себя счастливой и как музыкант, и как жена, и как мама. Ведь у неё есть двое старших детей: дочь Анна, которой недавно исполнилось 7 лет, и сын Саша - 3 года. Муж певицы - Дмитрий Кончаковский, исполнительный директор концертной компании “Артлайф” (PMI Corporation + SAV Entertainment). Свои отношения пара не скрывает и периодически делится кадрами совместного отдыха в социальных сетях.

Женя Любич продолжает вдохновлять своих слушателей не только творчеством, но и примером того, как можно совмещать материнство и любимое дело. И став мамой в третий раз, она не собирается останавливаться и делать долгую паузу в карьере. Уже в мае запланированы два больших концерта - 24 мая в Москве в “Мумий Тролль Music bar” и 28 мая в Петербурге в джаз-клубе Игоря Бутмана. Кроме того, доподлинно известно, что Женя Любич сейчас работает над новым альбомом, который скоро тоже увидит свет.