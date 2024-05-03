Женя Любич ждет у стенки и смотрит на «Часы»

Представители певицы определяют стиль «Часов» как французский шансон с отголосками стрит-джаза и босса-новы.

Изначально композиция была написана для французского альбома Жени Любич «C’est la vie», над которым она работала вместе с продюсером группы Nouvelle Vague Марком Коллином. Но по стечению обстоятельств трек не вошел в него и остался «в столе». На первых концертах в 2010-м, после возвращения из Франции, когда сольный проект Жени Любич только стартовал в России, эта песня периодически звучала на концертах.



Женя Любич

Недавно совместно с Дмитрием Турьевым работа над песней была возобновлена: сначала для фильма «Марш Утренней Зари», где песня звучит акапельно, а затем была сделана и финальная студийная версия.