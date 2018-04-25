Женя Любич стала мамой

Певица не афишировала свою беременность. С поклонниками артистка поделилась поделилась радостной новостью спустя полтора месяца поле родов.



Женя Любич

«Наконец делюсь главным событием этого года для меня! 9 марта я стала мамой самой чудесной девочки на свете!»

Девочку назвали Анна.

«Тем временем у меня для вас подарок - "Колыбельная тишины", - говорит Женя Любич. - Эта песня не новорожденная, конечно, но в таком виде вы ее точно не слышали, если не были на нашем прошлогоднем концерте в клубе "Космонавт" 16.04.2017. Мы сделали эту версию вместе с Павел Илюшин(гитара), Дмитрий Турьев (бас), Ruslan Gadzhimuradov (барабаны), Khoudnitsky Alexey (звук), Константин Щепановский (видео).»