Женя Любич встретила «Астронавта»

Съемки клипа на песню из альбома 2023 года «Будь что будет» проходили в бухте Батарейная, неподалеку от Соснового Бора в Ленинградской области. Под музыку в духе Виктора Цоя певица прогуливается по берегу, позирует на фоне старого железнодорожного моста, поет про «сталь как воздух легка» и встречает... «астронавта».

«Мой «Астронавт» — о чувствах, которые окрыляют и возносят на небывалую высоту, - говорит певица. - Когда возникает состояние безграничности, бесконечности... И открывается внутренний космос. Границы исчезают, а реальность становится поводом для того, чтобы смотреть за её пределы. Музыка помогает оказаться за гранью предметного мира, погрузиться в свою глубину. А ещё музыка - тот самый универсальный код для всей планеты и всех нас, жителей Земли... Периодически мы устремляемся к далёким звёздам и становимся «астронавтами», делая этот мир лучше», - говорит Женя Любич.



Женя Любич