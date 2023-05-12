Женя Любич выпустила самый питерский альбом «Будь что будет»

Этот релиз показывает певицу не только как тонкого лирика, но и как автора легких, танцевальных композиций. В альбоме много динамики и зажигательных ритмов.

Заглавная песня, как и весь альбом, настраивает на оптимистичный взгляд в будущее, что актуально во все времена. Треклист альбома составляют 10 композиций, записанных музыкантами группы Жени Любич давно, но объединенных общей концепцией звучания и собранных воедино к настоящему моменту специально для этого релиза. За мастеринг большинства композиций отвечал Борис Истомин, что уже само по себе является знаком качества.

Многие треки этого альбома указывают на принадлежность артистки Петербургу. На композиции «Белая ночь», «Лето» и «Будь что будет» были сняты клипы. И в кадрах - Питер глазами Жени Любич - крыши, мосты, Нева, набережные, площади и улицы родного города певицы.

Новинки альбома - песни «Астронавт», «Весна» и «Сессия». Видео к этим трекам получились атмосферными и интригующими.

Песня «Астронавт» - о чувствах, которые окрыляют и возносят на небывалую высоту, когда открывается внутреннее пространство космоса. Эта композиция немного в духе «Coldplay» - одновременно лаконична и масштабна.



Женя Любич. Фото Юлия Сафиханова

В песне «Весна» мы слышим тихий женский голос, а также гитару, которая звучит в стиле Антонио Жобима. И это настоящая Bossa Nova, что в переводе с португальского означает «новая волна» - словосочетание, которое не случайно появляется в тексте. Здесь и отсылка к «французскому периоду» творчества певицы - работе с группой «Nouvelle Vague» и при этом здесь намёк на что-то новое - новые чувства, новые грани звучания и новое ощущение самой себя. В этой песне, как дорогое французское вино, раскрывается зрелая женственность, которая, пожалуй, впервые так явственно дает о себе знать в исполнении Жени Любич.

«Сессия», напротив, кипит подростковой юношеской энергией. Она была написана, как раз когда Женя училась в университете. Каждый студент, бывший или нынешний, здесь может узнать себя: свое настроение, эмоции, состояние свободы и бесшабашности. Здесь есть что-то гранжевое. Особенно когда в ироничный текст врезается слово «депрессия», и все это под мажорную гармонию и танцевальный бит. Как говорит Женя - для нее это песня - нечто среднее между Sheryl Crow и её «All I wanna do» и «Smells like teen spirit» от «Nirvana».

Презентация альбома состоится 18 мая в клубе «16 тонн».