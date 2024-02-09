Женя Любич спела «Случайный поворот» для сериала «Саша и Питер»

Фильм, состоящий из 12 серий, выйдет 14 февраля, в День влюбленных, в онлайн-кинотеатра Premier.

«Короткая версия лёгкой жизнеутверждающей композиции от истинной петербурженки Жени Любич будет открывать каждую серию романтической комедии с Аглаей Тарасовой в главной роли, а в финальной – трек прозвучит целиком», - сообщает пресс-служба.

Режиссер Валерия Шкирандо оказалась поклонницей творчества Жени Любич и предполагала, что целый ряд музыкальных работ Жени мог бы подойти в качестве музыкального оформления сериала. На этапе монтажа Валерия предложила Жене встретиться, но помимо разговора о выпущенных ранее песнях, речь зашла и о создании нового - главного саундтрека.

В ходе беседы, после нескольких фраз Валерии о сюжетной линии Женя вдруг вспомнила о давно написанной, но никогда нигде до этого не звучавшей песне «Случайный поворот» и тут же, акапельно спела её прямо на месте встречи. Оказалось, что это было попадание в точку, и главным лейтмотивом фильма стала фраза из припева - «здесь нет пути назад, есть только путь вперед».

«Я написала «Случайный поворот» во время прогулки по Питеру, - рассказывает Женя Любич. - Шла от Гороховой улицы до Васильевского острова через Дворцовый мост и, возможно, по дороге заходила в кафе, делала остановки - и в таком вот неспешном режиме я провела целый день, который плавно перешел в ночь. И это отражено в тексте».



Женя Любич

По словам артистки, поскольку песня была написана в движении, в ней важна ритмическая составляющая, которую они постарались сохранить в аранжировке, балансируя между первой акустической версией на пять четвертей и современной музыкой, понятной широкой аудитории.

Первое живое исполнение композиции «Случайный поворот» состоялось 5 февраля на закрытой премьере сериала «Саша и Питер». Помимо трека «Случайный поворот» в сериале будут звучать и другие песни Жени Любич - «Бродский», «Галактика» и «Лето».