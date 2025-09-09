Женя Любич показала свои «Крылья»

Песня «Крылья» была написана в переломный момент в жизни певицы, когда она узнала, что беременна третьим ребенком, и стала стартовой точкой нового этапа, сопровождающегося творческим подъемом.
«Моя песня «Крылья» ожила в новом воплощении – вышло видео, в котором я постаралась передать всю глубину и силу этой композиции. Для меня это не просто видео, а способ поделиться с вами теми ощущениями, ради которых рождается музыка».
Здесь нестандартно ломаются рифмы в строчках, а в припеве - ломаный бит, под который возникает желание начать танцевать! Акустическая гитара, калимба, а также перкуссионные инструменты с этническим вайбом сочетаются с электронными звуками гитар и барабанов, а красивые брейки и паузы возникают перед моментами кульминаций. Ну а нежный вокал Жени Любич невозможно спутать ни с кем другим.
«Эту песню я написала прошлым летом, - поделилась воспоминаниями Любич. - У меня было много бытовых задач помимо концертов и студийной работы, мы решили осуществить тогда глобальный переезд за город, вовсю кипела жизнь с двумя детьми, и в какой-то момент я вдруг узнала, что беременна третьим малышом. В тот момент мне важно было соединиться с собой, почувствовать себя «живой» и наполненной... Я решила, что как бы это было непросто, я продолжу свой творческий путь. И в тот момент сработала «магия принятого решения»! Я начала вдруг писать песни одну за другой, концерты стали проходить на максимальном энергетическом подъеме, и композиция родилась, как посвящение самому духу творчества, духу музыки и искусства, который вдруг с двойной силой забурлил во мне. А с другой стороны это обращение к моему слушателю, к залу, причем как к возлюбленному, перед которым каждый раз я абсолютно обнаженная, но только внутри, с «оголенными проводами», уязвимая, готовая делиться и своей радостью, и своей печалью, ведь максимально я открываюсь именно через мою музыку! А мои песни - это квинтэссенция переживаний, выводов, ощущений, да и вообще всех процессов, которые отражают мой внутренний мир…»
Ближайший концерт Жени Любич в Москве, где обязательно будет исполнена эта новинка, состоится 23 октября в клубе «16 тонн». А в Петербурге осенью певица выступит 18 октября в концертном зале «Колизей» с программой «Песни на стихи поэтов».