Женя Любич хотела написать песню и написала

«Я хотела написать песню» Жени Любич — это композиция о том, что у вдохновения свои законы. И если муза пришла, то произведение сложится. Даже если изначально планировалось взять за основу шум дождя, но выпал снег, и тогда музыка рождается из тишины.

Песня погружает в ностальгический лад, переходит от внешнего наблюдения к внутреннему миру и звучит как тихий диалог с собой. В аранжировке доминирует мягкий инди-рок, создающий теплую атмосферу. Особое внимание привлекает инструментальное соло, где бэк-вокал неожиданно берет на себя главную роль, добавляя глубины и интриги.

На композицию сразу выпущен видеоклип. Певица и автор песни делится впечатлениями от этой работы:

«Как и сама песня, это видео было снято на одном дыхании, без лишних дублей, без суеты. И то, что за окном темно и тогда, когда день заканчивается и тогда, когда наступает утро - очень созвучно настоящему моменту. Мне кажется, это видео добавляет песне тепла и усиливает ощущение чего-то очень личного. Я с гитарой, укутанная в одеяло, пишу песню где-то между дождем и снегом, сном и явью, между ночью и её окончанием, и это очень про меня и про творческий процесс… Поэтому я счастлива поделиться с вами новым треком и этим новым видео в преддверии нового года! Всех, кстати, с наступающим!»

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Женя Любич

Ближайшие выступления Жени Любич, где и состоится live-премьера этой песни состоятся 3 января в клубе "Техника БезОпасности" в Москве и 5 января на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Это будет традиционный «Белый концерт»: мир волшебных зимних композиций.

«Меня вдохновляет то, как преображается всё зимой. Когда падает снег — это похоже на чудо. Маленькие мерцающие звёздочки летят на землю, и в этот момент небо и даже как-будто космос становятся ближе. Ночь облачается в белый цвет. Застывает вода, замирает время, засыпает снегом нас, и всё действительно начинается с чистого белого листа. Это уже почти песня!».