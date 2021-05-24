Женя Любич посвятила песню Бродскому и любимому

«Стихотворение называется «Для школьного возраста», и, хотя оно совсем не детское, тем не менее, если говорить о выпускных классах, то это момент прощания с детством, начало формирования зрелых чувств, представлений, мыслей. В конце концов, мы постоянно сдаем экзамены, даже когда школа далеко позади», - говорит певица.
Кроме того, Женя Любич посвятила эту песню своему любимому мужчине, исполнительному директору музыкальной корпорации PMI Дмитрию Кончаковскому, который вчера праздновал свой день рождения.
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