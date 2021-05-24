Женя Любич посвятила песню Бродскому и любимому

Новая песня «Где ждёт любовь» группы «Конец Фильма» - дуэт двух Жень, Евгения Феклистова и Жени Любич. Интересно, что за время записи Жени ни разу не встретились лично. Всё общение, обмен информацией и рабочими материалами происходило через Интернет.





«Почти сразу после завершения работы над песней Женя Любич родила девочку Анну. Замечательно, когда на свет появляются не только песни, но и люди», - говорит Евгений Феклистов.

