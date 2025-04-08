Солист «Челси» потерял жену

Трагедия произошла еще 23 марта 2025 года, но музыкант поделился этой печальной новостью лишь в начале апреля.

«Лети, моя Катюня… мой ангел, моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце», - написал он в соцсетях.



Алексей Корзин и жена Екатерина

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Алексей рассказал, что причина случившегося пока неизвестна, а серьезных проблем со здоровьем у Екатерины не было.

«Катя ушла во сне. Врачи и эксперты пока не смогли назвать причину. Она будет известна после всех проведенных анализов. Ничего такого не было, что могло бы привести к случившемуся. Остальное только эксперты смогут сказать», — поделился со «Стархитом» Корзин.

Алексей и Екатерина познакомились в 2013 году через соцсети. В 2016-м родился их старший сын Петр, а в 2021-м - младший Георгий.