Первый канал подает в суд на критиков шоу «Голос»

Речь идет об оценках шоу «Голос 9» и якобы фаворитизме некоторых участников шоу. Скандал вспыхнул после того, как 18-летняя Александра Будникова спела в слепых прослушиваниях шоу «Голос-9». Если поначалу дочку ведущего Первого канала Романа Будникова ругали в комментариях, то потом дело дошло и до высказываний весьма авторитетных лиц. Вот что говорится в заявлении Первого канала.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет.

Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ.

Честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу «Голос». Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный в истории российского «Голоса» случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе.

Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой «Голоса», которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего – перед зрителями, ради которых мы работаем.

Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии «Коммунисты России» Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности».

Ранее партия "Коммунисты России" призвала Первый канал закрыть шоу "Голос". Председатель партии Максим Сурайкин предложил создать программу, где будут изменены правила отбора жюри и конкурсантов. По мнению политика, победителей в таких шоу должна выбирать общественность, "далекая от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса". Сурайкин обратил внимание, что побеждают в шоу "Голос" "блатные детки", а простым исполнителям туда не пробиться. Политик, комментируя многочисленные скандалы вокруг "Голоса" заявил, что "звездные родители потеряли стыд и совесть".

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал это предложение. Он заверил, что в подобных "Голосу" шоу мнение зрителя почти ничего не значит.

«Конечно, он прав. Все мы знаем, что так оно и есть. Говорят, что якобы зритель там все решает. На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования. Было бы честнее просто проводить шоу без участия зрителей, чтобы не морочить голову зрителям голосованием», — предложил Соседов.

Критик напомнил, что шоу выходит не в прямом эфире, а, значит, во время монтажа можно вырезать любые моменты и подсчитать голоса зрителей так, как это выгодно.

«Шоу идет не в прямом эфире, оно записано в этот же день, но идет с разницей в два-три часа. За это время можно все что угодно вырезать, как угодно подсчитать голоса, да и в прямом эфире голоса можно считать по-разному», — обратил внимание он.

Даже скандалы прописываются в "Голосе" заранее, уверен критик:

«Им (судьям) говорят, когда они должны повернуться, когда они не должны повернуться. Где-то они не знают, кто выступает. А где-то им говорят: выступает такой-то, но поворачиваться не надо, потому что нам нужна история».

«Эти детские конкурсы — ярмарка тщеславия родителей. Телевидение это использует, на этом зарабатывает. А дети потом выйдут с искореженными судьбами, рыдающие от несправедливых баллов», — добавил Сергей Соседов.

Звезда сериала «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский у себя в инстаграме сравнил Будникову с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой (победа которой в детском «Голосе» была аннулирована после расследования, которое выяснило накрутку голосов ботами) и заявил, что винить «ведущих» (то есть наставников) не стоит, потому что им «велел повернуться Аксюта» (музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта).