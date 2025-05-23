Группа «ВИА Гра» закрылась. Навсегда

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным...

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным...

Группа «ВИА Гра» выпустила новую песню Константина Меладзе «Манекен» (слушать песню).