Группа «ВИА Гра» закрылась. Навсегда

Автором песни стал продюсер коллектива Константин Меладзе. Солистки — София Тарасова, Ульяна Синецкая.
«Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом, - сообщил в соцсетях Константин Меладзе. - Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия. К. Меладзе», - написал продюсер в соцсетях.
В комментариях высказались практически все участницы разных составов группы «ВИА Гра» в разные годы.
Вера Брежнева: «Благодарю за ВСЁ»
Ева Бушмина: «ВиаГра!!! Навсегда!!!»
Ольга Меганская: «СПАСИБО за всё. Счастлива была быть частью этих гениальных 25 лет. Закончилась эпоха, но песни остаются навсегда»
Эрика Герцег: «Спасибо за все! Виагра в моем сердце навсегда»
София Тарасова: «Я буду всегда благодарна судьбе, что свела меня с людьми причастными к этому легендарному проекту. Это не просто группа. это не просто музыка, а бесспорный успех, «ВиаГра» - тому доказательство. Спасибо Вам Константин за это время»
Меседа Багаудинова: «Всему есть начало и конец. Это было прекрасно, спасибо маэстро, за то, что мы были к этому причастны Навсегда Виа Гра останется в сердцах и её след будут помнить долго…»
Анастасия Кожевникова: «Константин, спасибо Вам. Навсегда в моем сердце, навсегда - в сердцах тех, кто хоть раз слышал песни группы ВИА Гра. Это было прекрасно…»
Ульяна Синецкая: «VIA GRA FOREVER. Мы росли, менялись, переживали многое, как семья. Эта песня - красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин — гений! Бесконечная благодарность»
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