Новая «ВИА Гра» показала клип про... бейсбол

Режиссер клипа Станислав Морозов оттолкнулся от кантри-аранжировки трека Константина Меладзе, и поместил Ульяну Синецкую, Софию Тарасову и Ксению Попову в бейсбольный антураж. С битами девушки переминаются с ноги на ногу в сексуальных позах, некие парни-бейсболисты подают в их сторону мячи, и так отрабатывается тема текста про рикошет.

Многие зрители посчитали себя разочарованными этим скромным видео, потому что ожидали «огненный динамичный клип с каким-либо детективным сюжетом, в итоге вижу достаточно скучное видео без изюминки». И посоветовали Константину Меладзе заказать клип у Бадоева, чтобы «снять нормальный клип», ведь только он «умеет классно снимать».



ТЕКСТ

«Полная дисгармония песни с клипом. Идея клипа и подача песни, девчонок настолько слабая... Кто его снимал? Видеоряд никакущий. Где выстрел, где рикошет? Покажите взрыв эмоции и накал, который есть в песне, но нет в клипе. В этом случае, боюсь, клип испортил песню», - самый характерный отзыв.