Группа «ВИА Гра» не закрывается

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА Гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сообщается в документе продюсерского центра Меладзе.
Однако концертный директор группы «ВИА Гра» опроверг сообщения о закрытии коллектива.
Он пояснил, что у компании-владельца группы сменилось юридическое лицо.
«Юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было».
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