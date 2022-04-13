Группа «ВИА Гра» не закрывается

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Представители группы «ВИА Гра» прокомментировали закрытие одного из юридических лиц группы компаний Константина Меладзе.

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА Гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сообщается в документе продюсерского центра Меладзе.

Сегодняшний состав «ВИА Гра»
Сегодняшний состав «ВИА Гра»

Однако концертный директор группы «ВИА Гра» опроверг сообщения о закрытии коллектива.


Он пояснил, что у компании-владельца группы сменилось юридическое лицо.

«Юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было».

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