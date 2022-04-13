Группа «ВИА Гра» не закрывается

Участницы нынешней «ВИА Гры» вообще ничего не смогли сказать про песню. Может быть, они слышали ее только в расслабленном состоянии, или вообще они не смогли спеть ее. Точных сведений пока нет. Возможно, это авторский проект команды Константина Меладзе, а молчаливые девушки составляют дизайн проекта.







По вокальным партиям невозможно опознать ни одну из заявленных участниц «ВИА Гры». Скорее всего, за них поют приглашенные вокалистки. Насколько во вменяемом состоянии находятся сейчас