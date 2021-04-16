«ВИА Гра» спела про «Родниковую воду»

Участницы нынешней «ВИА Гры» вообще ничего не смогли сказать про песню. Может быть, они слышали ее только в расслабленном состоянии, или вообще они не смогли спеть ее. Точных сведений пока нет. Возможно, это авторский проект команды Константина Меладзе, а молчаливые девушки составляют дизайн проекта.

По вокальным партиям невозможно опознать ни одну из заявленных участниц «ВИА Гры». Скорее всего, за них поют приглашенные вокалистки. Насколько во вменяемом состоянии находятся сейчас отобранные якобы «поющие» модели, невозможно оценить, - их аккаунты в соцсетях попали под контроль ПЦ, и там только бессвязный лепет не о песнях. Знают ли участницы группы, что они еще и поют песни, - большой вопрос. Но возможно, что это система педагогики великого композитора Константина Меладзе для «непоющих» красавиц.



ВИА Гра