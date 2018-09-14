Новой солисткой «ВИА Гры» стала звезда «Голоса»

25-летняя Кожевникова, теперь уже экс-участница «ВИА Гры», недавно вышла замуж, и собирается работать сольно. Девушка тепло попрощалась с коллегами, и поблагодарила Константина Меладзе за пять лет совместной работы.



Ульяна Синецкая

Стало известно, что место «черненькой из «ВИА Гры» займет 23-летняя Ульяна Синецкая, звезда шоу «Голос» и «Новой Фабрики Звезд», пишет Starhit.ru. Девушка с детства занимается музыкой, и принимает участие в различных проектах. В возрасте 10 лет она попала в финал отборочного тура конкурса «Детское Евровидение». В 2014 году приняла участие в шоу «Голос».

Ульяна была в команде Александра Градского, правда, дальше «поединков» не прошла. Год назад Ульяна Синецкая появилась в числе конкурсантов телешоу «Новая Фабрика Звезд». Именно там она впервые выступила с группой. Продюсер Константин Меладзе оценил ее талант и умение держаться на сцене. В «Новой фабрике» Синецкая дошла до финала, а после окончания пела в группе «CASH», однако коллектив распалс