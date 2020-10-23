Новый состав «ВИА Гры» без фото спел «Рикошет»

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Группа «ВИА Гра» в обновлённом составе представила новый сингл «Рикошет» (слушать песню).

Любопытно, что в преддверии релиза из инстаграма коллектива пропали все записи, кроме анонсов этой песни. В новый состав группы вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.

«Make VIA GRA great again (сделай «ВИА Гру» снова великой). Слушай, прежде чем увидеть».

Фото нового состава Константин Меладзе пока не выкладывает, а предлагает сначала послушать запись песни:

«Ты снова выстрелил
Я стала в стороне
Стрела попала не в меня
А больно стало мне...»

«ВИА Гра»
«ВИА Гра»

Таким образом, из группы ушли Эрика Герцег и Ольга Меганская. Основной солисткой Меладзе оставил Ульяну Синецкую.

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