Новый состав «ВИА Гры» без фото спел «Рикошет»

Любопытно, что в преддверии релиза из инстаграма коллектива пропали все записи, кроме анонсов этой песни. В новый состав группы вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.
«Make VIA GRA great again (сделай «ВИА Гру» снова великой). Слушай, прежде чем увидеть».
Фото нового состава Константин Меладзе пока не выкладывает, а предлагает сначала послушать запись песни:
«Ты снова выстрелил
Я стала в стороне
Стрела попала не в меня
А больно стало мне...»
Таким образом, из группы ушли Эрика Герцег и Ольга Меганская. Основной солисткой Меладзе оставил Ульяну Синецкую.
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