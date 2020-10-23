Новый состав «ВИА Гры» без фото спел «Рикошет»

Как сообщает Intermedia со ссылкой на tsn.ua, хип-хоп-исполнитель также стал автором композиции, поэтому она звучит довольно непривычно для «ВИА Гры». В комментариях на YuouTube поклонники просят группу больше не экспериментировать с рэпом и вернуться к привычной поп-музыке.

