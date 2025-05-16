Суд отказал Егору Криду в иске против Мизулиной

Иск был подан к «Лиге безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной. Поводом для него стало высказывание Мизулиной на XII Международном форуме безопасного интернета. В своем выступлении она назвала певца «главным скамером страны» после того как сервис Twitch заблокировал его аккаунт. Мизулиной не понравилась пропаганда онлайн-казино, которая якобы имела место в стримах Крида.



Егор Крид

Истец настаивал, что утверждение носит оскорбительный характер и нанесло вред его репутации, поскольку слово «скамер» означает «мошенник».

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Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. Назначенная при разрешении спора судебная лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в нормативные словари.

Истец обратился в Первый кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить вынесенные решения и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несогласие с заключением судебной экспертизы и несоответствие слов Мизулиной действительности. Ответчики просили судебные решения оставить без изменения.

«Суд оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска», — указали в суде.