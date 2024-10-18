Егор Крид выпустил «Сплит», ради которого переименовался

Песня представляет собой сольную версию композиции «CowBoys», представленную, Егором Кридом вместе с исполнителем Toxis 27 сентября.
«Я на этом треке поднял столько денег! Не могу считать - ошибусь», - поет Егор Крид.
К премьере Егор Крид переименовался в соцсетях в Егора Сплита. Журналисты предположили, что смена псевдонима обусловлена проблемами с лейблом Black Star, но эта информация не была официально подтверждена.
«Клип завтра на ютубе в обед. Там мясА Атвичаю!»
Режиссер клипа: Эльвин Фомин.
Комменты