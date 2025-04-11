Мот и Егор Крид снова спели вместе

Это добрый и лиричный трек о загадках и ребусах любви, спрятанных в бесконечном лабиринте из книг и душевных переживаний артистов.

Песня написана в лучших традициях звучания двух артистов и содержит много слов на букву «ш», отчего ее интереснее переслушивать снова и снова. Релиз трека артисты сопроводят выпуском красочного клипа.

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Мот и Егор Крид

«Помимо нас с Егором в кадре были задействованы около 5 тысяч книг, которые стали одновременно и фоном, и ещё одним главным героем этого эстетичного видео-рассказа. После съёмок все они были переданы в библиотеку и в детский дом», – рассказал Мот о коллаборации.

«Сама песня "Шарады" была написана еще в 2019 году, и с тех пор ждала своего часа и второго куплета. В прошлом году я показал отрывок Егору, ему понравилась идея, и мы решили, что спустя 8 лет после нашего первого фита (песня "Засыпай" вышла в 2017 году), мы готовы подарить слушателям новую красивую историю», – поделился Мот.