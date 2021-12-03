Mary Gu и Мот выпустили дуэт «Холодно не будет»

Трек полностью посвящен токсичным отношениям. Mary Gu под тяжелые гитарные риффы поет о слишком точных выстрелах, которые тиран производит по своей жертве, и поминает поговорку о том, что самая темная ночь бывает обычно перед рассветом. Релиз осуществил Warner Music Russia. Mary Gu «Сегодня в 00.00 все дружно начинаем страдать», - написала певица, намекая на тематику песни.

Трек полностью посвящен токсичным отношениям. Mary Gu под тяжелые гитарные риффы поет о слишком точных выстрелах, которые тиран производит по своей жертве, и поминает поговорку о том, что самая темная ночь бывает обычно перед рассветом. Релиз осуществил Warner Music Russia. Mary Gu «Сегодня в 00.00 все дружно начинаем страдать», - написала певица, намекая на тематику песни.

Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Даня Милохин Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России. ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Даня Милохин Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России. ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Певица Mary Gu (Мария Богоявленская) выпустила макси-сингл «Плохое и хорошее» из пяти песен, условно ставшим второй частью альбома, вслед за 5-трековым синглом «Хорошее и плохое» (слушать альбом).