Mary Gu и Мот выпустили дуэт «Холодно не будет»

Авторами записаны только исполнители - Мария Богоявленская и Матвей Мельников. Трек представляет собой типичную новогоднюю балладу с возвышенным припевом и мурлыкающими мелодиями в куплетах.
«Забавный зимний трек без особых хуков, но теплый и атмосферный. Мэри Гу успевает тут показать свои превосходные вокальные данные, а Мот — просто не успевает испортить трек. Песня сгодится и для саундтреков, и для сборника баллад. А через пару месяцев о ней забудут», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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