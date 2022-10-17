Mary Gu поделилась, как борется с хейтом в свой адрес

По словам Mary Gu, со временем она привыкла к хейту, и научилась контролировать ощущения, которые в ней вызывают негативные комментарии.



Mary Gu





«Они безусловно не могут оставаться незамеченными, нельзя быть равнодушным к какому-то искреннему негативу в свой адрес. Но, тем не менее, если раньше я на это реагировала, то сейчас я это просто игнорирую», — говорит Mary Gu.

У нее есть самые преданные поклонники, которые следят за её творчеством уже несколько лет. Также у певицы есть некая фокус-группа, к итогам опросов которой певица все-таки прислушивается, и может поменять что-то в своих песнях. В остальном же Mary Gu старается принимать решения самостоятельно.