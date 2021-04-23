Mary Gu вдруг выпустила новый макси-сингл

В новый релиз вошло 5 абсолютно новых песен, релиз вышел на Warner Music Russia (но он о выпуске релиза не сообщил, на момент выпуска этой новости).

«Сюрприз! Думали отделаться от меня одним EP? Единственная по-настоящему стоящая для меня награда - это место в ваших сердцах! Голосуйте за Мэри Гу скачиваниями и прослушиваниями второй части альбома! «плохое и хорошее» уже в сети! Пять абсолютно новых треков доступны на всех музыкальных площадках».



Mary Gu

В треке «+1» прослеживается неожиданная аллюзия на Земфиру: «Твой человек, мой человек...», - и это главный трек макси-сингла.