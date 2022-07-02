Mary Gu: Не хочется быть невестой!

Гостью «Саймон-шоу» встретил самый главный афророссиянин страны Саймон и его напарница Саша Маслакова. Ведущие оценили стильный внешний вид Mary Gu, ее тату и новое хобби – танцы на пилоне, поговорили о горячих фото из Будапешта, где она позирует в бикини, и выяснили отношение артистки к откровенным фотосессиям в журналах.



Mary Gu

«Тело есть у всех, это нормально, ханжество все время прикрываться», – заявила Mary Gu.

Но главной темой разговора стал, конечно же, ее новый танцевальный хит «Невеста». «Я не хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной», – говорит героиня сингла Mary Gu. Вместо детей, ипотеки и домашних обязанностей она выбирает наслаждаться жизнью и отдавать приоритет собственным мечтам: «Я сама себе, знаешь ли, босс».





Мистер Саймон, рожденный в патриархальной нигерийской семье с шестью братьями и сестрами, задал резонный вопрос: есть ли все-таки у поклонников Mary Gu шанс увидеть ее когда-нибудь в белом платье?

«Ой, это вряд ли, скорее наоборот. И трек, собственно, об этом: не хочется быть невестой. Посмотрим, как сложится судьба, но пока не готовлюсь ни к чему. Тем более я развелась недавно, как вам такое? Словом, я там уже была и выжила, и слава Богу», – ответила певица.



Mary Gu

Экспертная оценка Саймона – хит взорвет танцполы страны этим летом. А начать отрываться под «Невесту» можно уже 10 июля в столичном яхт-клубе «Адмирал» на фестивале Energy Weekend. Ведущие и слушатели Радио Energy будут купаться, загорать, развлекаться на свежем воздухе и танцевать под хиты любимых артистов. Mary Gu станет одной из участниц акустического концерта под открытым небом.

«Обязательно приходите 10 июля на Energy Weekend, я буду с вами!» – пригласила всех певица.