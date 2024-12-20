Mary Gu записала песню для авантюрной комедии «Красная Поляна»

Опубликовано пользователем

Певица и автор песен Mary Gu выпустила новый сингл «Сломанная игрушка». Песня станет саундтреком сериала Романа Прыгунова «Красная Поляна», который выйдет на Кинопоиске 28 декабря (слушать песню).

Впервые трек был представлен на премьере «Красной Поляны», которая состоялась накануне вечером в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Сломанная игрушка» — мелодично-драйвовый поп, мрачная электроника которого органично переплетается со страстными гитарными мотивами, в припеве перетекающими в роковые перегруженные риффы. Это пронзительная история о безответной любви, детских травмах и разбитом навсегда сердце, которое невозможно починить никакими способами. Так же, как и героиня сериала, в билете «Москва — Сочи» лирическая героиня песни видит спасение от гнетущих ее чувств и устроенного ею беспорядка.

«Когда я пишу песни для фильмов и сериалов, мне важно уловить тончайшее настроение главных героев, прочитать между строк и немного это драматизировать. На создание песни «Сломанная игрушка», которую я написала специально для сериала «Красная Поляна», меня вдохновил сам сериал. И для меня эта история гораздо глубже, чем кажется. Она о запутавшейся девушке, ищущей себя. Талантливой, харизматичной, но почему-то вечно попадающей в передряги. Ну и, конечно, это история про любовь», - говорит Mary Gu.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Mary Gu
Mary Gu

«Музыка играет одну из ключевых ролей в передаче эмоций и атмосферы сцены. Именно она помогает зрителю быстрее погрузиться в атмосферу сериала и усиливает эмоциональную связь с героями и сюжетом. Для нас большая радость сотрудничать с талантливой исполнительницей и автором песен Mary Gu. Ей удалось прочувствовать главную героиню сериала «Красная Поляна» и создать сильную и эмоциональную композицию, сохранив своё уникальное звучание и стилистику, которая уже знакома аудитории. Уверен, что песня «Сломанная игрушка» покорит не только сердца зрителей «Красной Поляны», но и музыкальные чарты»? - считает продюсер Владимир Маслов.

«Красная Поляна» — новый сериал режиссёра Романа Прыгунова. В центре сюжета обаятельная авантюристка Саша, которая после неудачной сделки сбегает из Москвы в Красную Поляну. В попытке обустроиться на новом месте она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, девушка должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на ещё большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у неё никогда не было. В главных ролях Рината Тимербаева, Влад Ценёв, Николай Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина, Павел Чинарёв, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Полина Давыдова, Данило Никитович, Виктория Богатырёва, Елена Слинько и другие. Премьера проекта состоится на Кинопоиске: 28 декабря выйдут с 1 по 5 эпизоды, а следующие 5 серий станут доступны 25 января 2025 года в подписке Яндекс Плюс.

Быстрый поиск: 