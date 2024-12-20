Mary Gu записала песню для авантюрной комедии «Красная Поляна»

Впервые трек был представлен на премьере «Красной Поляны», которая состоялась накануне вечером в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Сломанная игрушка» — мелодично-драйвовый поп, мрачная электроника которого органично переплетается со страстными гитарными мотивами, в припеве перетекающими в роковые перегруженные риффы. Это пронзительная история о безответной любви, детских травмах и разбитом навсегда сердце, которое невозможно починить никакими способами. Так же, как и героиня сериала, в билете «Москва — Сочи» лирическая героиня песни видит спасение от гнетущих ее чувств и устроенного ею беспорядка.

«Когда я пишу песни для фильмов и сериалов, мне важно уловить тончайшее настроение главных героев, прочитать между строк и немного это драматизировать. На создание песни «Сломанная игрушка», которую я написала специально для сериала «Красная Поляна», меня вдохновил сам сериал. И для меня эта история гораздо глубже, чем кажется. Она о запутавшейся девушке, ищущей себя. Талантливой, харизматичной, но почему-то вечно попадающей в передряги. Ну и, конечно, это история про любовь», - говорит Mary Gu.

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Mary Gu

«Музыка играет одну из ключевых ролей в передаче эмоций и атмосферы сцены. Именно она помогает зрителю быстрее погрузиться в атмосферу сериала и усиливает эмоциональную связь с героями и сюжетом. Для нас большая радость сотрудничать с талантливой исполнительницей и автором песен Mary Gu. Ей удалось прочувствовать главную героиню сериала «Красная Поляна» и создать сильную и эмоциональную композицию, сохранив своё уникальное звучание и стилистику, которая уже знакома аудитории. Уверен, что песня «Сломанная игрушка» покорит не только сердца зрителей «Красной Поляны», но и музыкальные чарты»? - считает продюсер Владимир Маслов.

«Красная Поляна» — новый сериал режиссёра Романа Прыгунова. В центре сюжета обаятельная авантюристка Саша, которая после неудачной сделки сбегает из Москвы в Красную Поляну. В попытке обустроиться на новом месте она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, девушка должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на ещё большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у неё никогда не было. В главных ролях Рината Тимербаева, Влад Ценёв, Николай Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина, Павел Чинарёв, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Полина Давыдова, Данило Никитович, Виктория Богатырёва, Елена Слинько и другие. Премьера проекта состоится на Кинопоиске: 28 декабря выйдут с 1 по 5 эпизоды, а следующие 5 серий станут доступны 25 января 2025 года в подписке Яндекс Плюс.