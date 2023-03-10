Mary Gu переосмысливает жизнь в «Акустике»

В ЕР вошли 4 трека, которые были выбраны не случайно — каждый из них связан с личными переживаниями и разными этапами жизни артистки. Так, трек «Калифорния» рассказывает о силе маленькой девочки, которая во что бы то ни стало добивается своего. В песне «Ненавижу города» Mary Gu поет о любовной драме между двумя людьми. В «Подруге» Мария Гусарова рассказала о любовном треугольнике, а в «Bad Trip» — об эмоциях после расставания. Каждый из этих треков приобрёл новое звучание и для слушателей раскроется иначе, считает певица.

«Фокус-треком мини-альбома стала песня «Ненавижу города». Это первый трек, который стал для меня большим прорывом и попал в топ-10 всех чартов. Никто не верил, что он может добиться таких результатов. Это напоминание о том, с чего всё начиналось. Я люблю эту песню и мои слушатели тоже её любят», - говорит Mary Gu.



Mary Gu

Пластинка представлена в «VK Музыке» в рамках проекта «Акустика», в котором артисты дают новую жизнь своим хитам, переосмысляя их в акустической аранжировке и абсолютно новом звучании.