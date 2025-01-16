Mary Gu показала «Сломанную игрушку»

Мелодичный поп Mary Gu о безответной любви и разбитом навсегда сердце стал одной из самых прослушиваемых новинок декабря, разместившись на седьмой строчке плейлиста «Суперлонч» Яндекс Музыки. В клипе Mary Gu появляется на фоне заснеженных гор и елей. Кадры с певицей снимали в съёмочном павильоне в центре Москвы, где специально воссоздали атмосферу снежной зимы. В музыкальное видео также включены сцены из сериала «Красная Поляна», в том числе из ещё не вышедших серий.

Режиссёром музыкального видео стал Сергей Жигалов, известный по работе с такими артистами, как Akmal’, Леша Свик, ЛСП, Bumble Beezy и другими.

«С Машей мы знакомы с 2020 года, но все не получалось поработать по разным причинам. Ее творчество мне очень симпатизирует, и вот наконец-то судьба свела нас на съемке клипа к сериалу "Красная Поляна". Мария очень харизматичная, талантливая певица. С ней было легко найти общий язык, съемка прошла как по маслу. Большое спасибо команде Яндекса Музыки и Кинопоиска за возможность участвовать в этом проекте», — прокомментировал Сергей Жигалов.

«Сломанная игрушка» — мелодично-драйвовый поп, мрачная электроника которого органично переплетается со страстными гитарными мотивами, в припеве перетекающими в роковые перегруженные риффы. Так же, как и героиня сериала, в билете «Москва — Сочи» лирическая героиня песни видит спасение от гнетущих ее чувств и устроенного ею беспорядка.

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«Когда я пишу песни для фильмов и сериалов, мне важно уловить тончайшее настроение главных героев, прочитать между строк и немного это драматизировать. На создание этой песни меня вдохновил сам сериал “Красная Поляна”. И для меня эта история гораздо глубже, чем кажется. Она о запутавшейся девушке, ищущей себя. Талантливой, харизматичной, но почему-то вечно попадающей в передряги. Ну и, конечно, это история про любовь», - говорит Mary Gu.



Mary Gu

Релиз трека «Сломанная игрушка» продолжает сотрудничество Яндекс Музыки и артистов в создании оригинальных саундтреков к ожидаемым премьерам Кинопоиска. Так сервис открывает исполнителям возможность по-новому раскрыть свое творчество в масштабном культурном контексте и выйти на новую аудиторию слушателей. Ранее в мае при поддержке стриминга саундтреки для блокбастера «Майор Гром: Игра» написали артисты TMNV и AUM RAA из проекта «Искра», а также Сергей Шнуров, SLAVA MARLOW, SQWOZ BAB, Антоха МC, GONE.Fludd, Ник Брусковский, The Hatters и группа «Сироткин».

«Красная Поляна» — новый сериал режиссёра Романа Прыгунова. В центре сюжета обаятельная мошенница Саша, которая после неудачной сделки сбегает из Москвы в Красную Поляну. В попытке обустроиться на новом месте она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, девушка должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на ещё большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у неё никогда не было. В главных ролях Рината Тимербаева, Влад Ценёв, Николай Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина, Павел Чинарёв, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Полина Давыдова, Данило Никитович, Виктория Богатырёва, Елена Слинько и другие. 28 декабря на Кинопоиске вышли с 1 по 5 эпизоды, а следующие 5 серий станут доступны 25 января 2025 года в подписке Яндекс Плюс.