«Выглядит эпично»: Mary Gu прокомментировала свой новый клип

Релиз трека состоялся 21 июля 2023 года, а через две недели вышло видео на эту работу. Певица Mary Gu рассказала о том, как на съемках клипа с риском для жизни ходила босиком по стеклу и скользила по барной стойке.



Mary Gu

«Это сахарное стекло, а не лед. Оно нехолодное, и, на самом деле, никаких неудобств не доставляет, а выглядит эпично».

Артистка посетовала, что хотела выпустить и песню, и видео в один день, но не успела. При этом она очень довольна своей работой.

«У нас давно уже не было хорошего видео, так захотелось что-то снять, наконец-то. Хорошо бы все в один день делать, но мы немножечко не успели».

Новая композиция о любви и чувстве первой влюбленности. Ведущие шоу «Мурзилки Live» обратили внимание, что ранее в своих песнях артистка преимущественно рассказывала о том, как сложно жить с неразделенной любовью, как хочется, чтобы мужчина обратил на тебя внимание. Певица прокомментировала причины перемен в творчестве.

«Атмосфера так повлияла. Сам трек был записан еще весной. Как только, только стало теплеть, только начали гулять до рассвета и вот тогда появилось настроение написать то, под что люди станут влюбляться».