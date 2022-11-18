Mary Gu выпустила «Два выстрела» и вспомнила тяжелое детство

«Это безумный и абсолютнейший эксклюзив, она еще нигде не вышла!» – прокомментировала Mary Gu.

В студии «Авторадио» в формате live прозвучали и ее хиты «Дисней», «Невеста», «Не влюбляйся», «Косички». Кроме того, певица впервые спела вживую песню «Калифорния», которая стремительно набирает популярность в Сети. Артистка пояснила слушателям название трека.

«Это про тяжелое детство, взросление в ижевском «гетто» или в любом другом. В качестве антипода предстает Калифорния, как символ счастливой солнечной жизни. Я была во многих городах России и видела всякое. Мне кажется, выросшим в таких районах есть о чем рассказать», – считает Mary Gu.



Mary G

Концерт на «Авторадио» артистка приурочила к большому гастрольному туру, по российским городам. Певица споет в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Омске, а также выступит в столице Белоруссии Минске. До конца года у нее расписан буквально каждый день. В гостях у «Мурзилок» Mary Gu с иронией вспомнила, как во время весеннего тура умудрилась вместо Пензы прилететь в Пермь.

«Я замешана в этой истории косвенно. Конечно, я не занимаюсь покупкой билетов, этим занимается моя команда. Тем не менее, я могла хотя бы посмотреть на табло… Мы поняли, что прилетели не в тот город, только на посадке. Ну, ничего, нас простили», – рассказала она.

В начале ноября Mary Gu выступила в столичном Adrenaline Stadium в непривычном амплуа, порадовав зрителей игрой на гитаре. Возможно, шанс оценить ее исполнительское мастерство будет и у тех, кто посетит ее выступления в рамках турне.

«Можно с натяжкой назвать это игрой на гитаре. Решила показать людям, что умею держать ее в руках. Вообще, хотелось бы научиться играть на всех инструментах», – заявила певица.



Mary G

Поделилась Mary Gu и впечатлениями от телепроекта «Битва поколений», где соревновалась с Оксаной Почепой (Акулой). Оказалось, в детстве она фанатела от творчества страстной блондинки и уверена, что соперничество в шоу не может поставить артистов в неловкую ситуацию. Все лишь на пользу музыке и исполнителям.

«Мечтаю еще раз принять участие в этом шоу и посоревноваться с Лолитой Милявской, – призналась Mary Gu. – Ей бы я, конечно, проиграла, но хотя бы просто постоять рядом…»

Видео выступления певицы в студии «Авторадио» можно найти на YouTube-канале радиостанции.