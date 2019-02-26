Мот и Валерий Меладзе выпустили клип на дуэт «Сколько лет»

«Наконец-то белые голуби прилетели и принесли с собой нашу совместную песню с Валерием Меладзе. А о чем могут петь двое мужчин в самый романтичный месяц в году?! Конечно, о любви к женщине. О любви сквозь годы и расстояния, о любви несмотря ни на что и вопреки», - написал Мот в соцсетях. Музыку...