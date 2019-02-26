Мот и Валерий Меладзе выпустили клип на дуэт «Сколько лет»

Клип снял Заур Засеев с продакшном Павла Худякова, оператор Илья Авербах.
Клип начинается со сцены расставания с девушкой, после чего белоснежные стены дома начинает заливать черной краской. А позже из дома выходит седовласый Валерий Меладзе, которого преследует образ девушки, которую он не может забыть до сих пор. Вокал Меладзе звучит самодостаточно мощно, покрывая слабый голосок Мота.
Автор слов: Мельников М.А. (это сам Мот). Автор музыки: Лишафай Е.А.
- Мот — пример артиста, который не стоит на месте и постоянно развивается, становится взрослее. И именно эти изменения в жизни и становлении артиста являются источником такого неожиданного дуэта, - сообщается на сайте Black Star.
Мот и Валерий Меладзе
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