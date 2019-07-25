Валерий Меладзе не понял девушку: «Чего ты хочешь от меня»

Автором музыки и слов композиции традиционно выступил брат артиста Константин, главную женскую роль сыграла Анастасия Полхова.

По сюжету герой Меладзе едет за рулем по проселочной дороге, а в багажнике пикапа лежит девушка со связанными руками, которая отчаянно пытается вырваться. Доехав до места назначения, Меладзе отводит ее в конюшню, усаживает на стул и перерезает путы. У девушки оказывается буйный нрав: она крадет его ключи от машины и выпускает всех лошадей из загона, а в конце и вовсе поджигает стог сена. Но герой Меладзе так и не понимает, чего девушка хочет от него.



Валерий Меладзе