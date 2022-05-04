Брежнева, Меладзе и Лорак отказались от концертов в Турции

Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Ани Лорак должны были весной и летом выступить на концерте для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel&Spa.



Вера Брежнева

«Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», - сообщила менеджер турецкого отеля.





Напомним, еще 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе первым из артистов призвал остановить боевые действия на Украине. В связи с такой политической позицией его практически «запретили» в России.

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в РФ, выехала за границу, где сейчас помогает беженцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за происходящего.

А вот опальная певица Ани Лорак так и не высказалась по поводу войны в родной Украине. При этом известно, что Лорак отменила концерты в РФ, но запланировала тур по Германии.