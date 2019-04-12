Вера Брежнева попросила дарить игрушки вместо цветов

В своем инстаграме она написала:
Как любая девушка, я безумно люблю цветы! Особенно когда они от вас - мои зрители и слушатели! Я знаю, сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букет и мне очень жаль, что цветы нельзя сохранить надолго, поэтому вот что я придумала: пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества для детей до 14-ти лет! А я буду передавать их в детские дома/интернаты в каждом городе, где мы с Вами встречаемся! Представляете, сколько радости каждая игрушка принесёт ребёнку, а моя благодарность навсегда останется в вашем городе и будет жить дольше, чем букеты. Предлагаю начать уже на ближайших концертах!
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