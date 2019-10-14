Нюша удалила родинку. И Вера Брежнева захотела

В основе сюжета клипа истории пяти девушек, с разным социальным статусом, характером и судьбой, которых объединяет то, что они носят ребенка под сердцем и излучают счастье. Нюша примерила несколько образов будущих мам и показала насколько прекрасны все девушки, находящиеся в интересном положении.

