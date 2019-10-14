Нюша удалила родинку. И Вера Брежнева захотела

Об этом певица в шутливой манере рассказала поклонникам в инстаграме.
— Короче, эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе... Но мы обе переросли эти отношения. Сегодня в собственной инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без неё! С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой.
На эту новость немедленно отреагировала Вера Брежнева, тоже известная своей родинкой на лице:
- Тоже на пути к этому...
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