Вера Брежнева после измены танцует на барной стойке

По сюжету клипа, Вера Брежнева встречается с неким южным красавцем, недоверчиво смотрит на него, ловит его на измене, а затем залезает на барную стойку и начинает танцевать для себя на потеху пьяной публики.
«Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить.. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает - это слухи, предположения и догадки.. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я… Мы с Аланом Бадоевым и Константином Меладзе решили рассказать вам историю. Узнаете ли вы в ней себя? Будет ли у этой истории Happy End?», - размышляет Вера Брежнева.
Напомним, что в песне использована мелодия хита Kim Wilde «Cambodia», вышедшего в 1981 году.
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