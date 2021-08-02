Вера Брежнева после измены танцует на барной стойке

Константин Меладзе читает рэп в новой песне Веры Брежневой Певица Вера Брежнева выпустила новую песню Константина Меладзе «Розовый дым», в которой Константин начитывает рэп (слушать песню). Песня стилизована под итальянское диско 90-х, ретро-стилистика подчеркивает роковую необратимость любви.







Во второй половине песни начинается рэп-кусок, в котором сам Константин Меладзе начитывает текст.



Вера Брежнева



Отметим, что в песне используется семпл, почти не отличимый от мелодии старого хита Kim Wilde «Cambodia», однако в кредитах автором указан только Константин Меладзе.

Назар Ровков: Вера Брежнева хорошо поет! Сонграйтер и композитор Назар Ровков, автор песен Елки, M-Band, Анны Семенович и других, рассказал NEWSmuz.com о ситуации с авторами в российском шоу-бизнесе. Назар Ровков активно работает как музыкант с множеством отечественных звезд - Вера Брежнева, DJ Smash, Глюкоза и др. Но известен более как автор песен и саундтреков к фильмам и сериалам. Мы расспросили Назара, каково сейчас быть сонграйтером в России.



Назар Ровков



- Начнем с моего любимого вопроса для композиторов. Кем вы хотели стать в детстве? Артистом, космонавтом, врачом?



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Вера Брежнева заряжает позитивом в песне «Ты не один» Украинская певица Вера Брежнева выпустила новую песню «Ты не один» (слушать песню). В песне идет речь о том, что не надо бояться одиночества, потому что «ты не один здесь», и это так «даже за границей». Здесь - «целый мир». Песня “Ты не один” - это музыкальное послание всем, кто устал от прошедшего года и вынужденного одиночества.







«Я верю, что случайности неслучайны, что мысли материальны и, если мы идём к цели - самое главное - не опускать руки. Вставать и снова идти, а в остальном - довериться вселенной! Помнить, что ты не один», - говорит Вера Брежнева.



Вера...

Вера Брежнева в клипе «Сестра» показала дочь Соню Певица Вера Брежнева выпустила сексуальный клип на песню «Сестра» из опубликованного в начале октябре макси-сингла «Сестра» (смотреть клип). Автором слов и музыки песни стал ее муж Константин Меладзе, а за постановку музыкального видео отвечала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо. Сам клип представляет собой очередную порцию жеманных изгибаний стройной певицы перед камерой, иногда даже почти в неодетом виде (прикрываясь доской для серфинга), а вот приглашенные для клипа героини стали скорее интригой.







Специально из Америки Вера Брежнева для роли «сестры» пригласила свою 19-летнюю дочь Соню Киперман (она самая кудрявая...