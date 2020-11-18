Вера Брежнева в клипе «Сестра» показала дочь Соню

Автором слов и музыки песни стал ее муж Константин Меладзе, а за постановку музыкального видео отвечала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо. Сам клип представляет собой очередную порцию жеманных изгибаний стройной певицы перед камерой, иногда даже почти в неодетом виде (прикрываясь доской для серфинга), а вот приглашенные для клипа героини стали скорее интригой.

Специально из Америки Вера Брежнева для роли «сестры» пригласила свою 19-летнюю дочь Соню Киперман (она самая кудрявая в клипе). Кроме того, изгибаются на подиумах в духе стриптиз-клубов подруги-дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина. Кроме того, уже по делу в клипе появляется колоритная вокалистка Клео, которая исполнила отрывок из песни на португальском языке.

«Это видео — ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях. Это же так круто, когда у тебя есть сестра по крови или по духу!!!», - считает Вера Брежнева.

Певица рассказала также о своих реальных сестрах и шалостях, которые они позволяли себе в детстве.



Вера Брежнева и ее сестры

«Я выросла в многодетной семье. Нас 4 сёстры. И нам: 35 лет младшим двойняшкам, 38 - мне и старшей сестре справа 43. В нашем детстве мобильных телефонов не было. Был один - домашний. И когда в доме раздавался звонок, все мы бежали поднимать трубку, потому что каждая думала, что звонят именно ей… И вот как-то раз наш домашний телефон сломался. Мы немого подкопили денег и купили новейший кнопочный шикарный телефон с определителем номера. Я всегда была с техникой «на ты», поэтому очень быстро подключила его и постепенно начала разбираться в том, как работают те или иные функции. Однажды я обнаружила, что в телефоне существует чёрный список. Сейчас этим уже никого не удивить, но тогда это было поразительное открытие. Как это работало? Человек звонит с номера телефона из чёрного списка на твой домашний, но не дозванивается, потому что каждый раз слышит короткие гудки, будто всегда «занято». Этой новостью я сразу же поделилась с сёстрами. И в тот же день в этот самый список мои сёстры внесли телефон ... Угадайте, чей? Конечно! Своего классного руководителя! Через полгода, когда мама случайно встретила учительницу моих сестёр на улице, та ей сказала: «Вы, наверное, номер сменили? Не могу к вам дозвониться уже долгое время», все открылось. Мама всё сразу поняла. Дома хорошенько досталось всем: и «заказчикам», и «исполнителю». Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сёстрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало ещё больше. А самое веселое место сейчас - наш семейный чат».