Вера Брежнева принесла «Хорошие новости»

Трек вышел на лейбле Первое музыкальное издательство. Автор музыки и слова - Константин Меладзе.

- Долгожданная весенняя премьера, - написала певица в своем инстаграме. - Пусть новости будут только хорошими. Слушайте, запоминайте, танцуйте.

Концертная премьера трека состоится на концерте Веры Брежневой в Crocus City Hall 25 апреля. В этот вечер артистка представит свое новое музыкальное шоу «V элемент». По словам организаторов, это будет не просто концерт, а настоящее арт-представление, сообщает Intermedia.

- «V элемент» — это больше чем концерт, - говорят они. - Это выход за рамки всех существующих шаблонов и представлений о том, каким может быть музыкальное шоу!



ТЕКСТ

Для этого выступления будут созданы сцена-трансформер, а также красочные световые эффекты и иллюзии.