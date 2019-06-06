Вера Брежнева голой угнала машину в клипе «Я не святая»

Анонсируя видеоработу в инстаграме, певица не упустила возможность иронично прокомментировать слухи об измене ее супруга Константина Меладзе. Напомним, на днях мужчину, очень похожего на композитора, застали в баре в объятиях фигуристой блондинки. В Сети появилось видео, в котором он буквально падает лицом в декольте прелестницы.

Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает....?! Хотя .... и #ЯнеСвятая , — написала Брежнева.

Ролик начинается с того, что главная героиня кидает сережки в салат во время ужина с мужчиной, встает и уходит, демонстрируя посетителям ресторана стройные ноги в откровенном блестящем боди. Вера разгуливает по улице в купальнике, не скрывающем ее прелестей. Весь клип Брежнева куда-то идет, а в конце скидывает купальник и мчится вдаль нагишом на угнанном ею красном кабриолете.

Автор музыки - Константин Меладзе, авторы слов - Константин Меладзе и Jerry Heil. Режиссёры клипа - Денис Маноха и Максим Шелковников.



Вера Брежнева

Самый часто встречающийся комментарий слушателей к видео:

Фигура у Веры зачетная, но песни к сожалению все на один мотив.