Вера Брежнева выпустила альбом и клип с Монатиком в подвенечном платье

В релиз вошло шесть треков, каждый из которых сопровождается аудио-комментарием от певицы. Одна из песен «Неадекват» - на украинском языке, на котором певица очень долго хотела спеть.

— Привет. Это Вера. Если ты слушаешь это аудио, значит, ты со мной. Значит, тебе нравлюсь я и моя музыка. И значит тебе обязательно понравится мой новый мини-альбом «V.». Там сейчас вся я, сегодня я в твоих руках. Слушай и наслаждайся.

Например, про открывающую мини-альбом песню «Просто люди» Вера Брежнева рассказала:

- Скажу честно, я не хотела в ближайшие 5 лет использовать слово любовь в своих треках. Пока не услышала эту песню.



Вера Брежнева и Monatik

Одновременно в сети вышел совместный докарантинный клип артиста Monatik и Веры Брежневой «ВЕЧЕРиНОЧКА» на дуэт из нового альбома.

В ролике артисты устроили зажигательные танцы возле бассейна. Их постановкой занимался Денис Стульников. Клип создавал режиссер Таню Муиньо.

"У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение – праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная "ВЕЧЕРиНОЧКА", – рассказала о клипе Вера Брежнева.

Вера Брежнева и Monatik выступили на музыкальной премии М1 в 2016 году с треками «Кружит» и «Любовь спасет мир», и тогда публика очень тепло встретила выступление. Сейчас артисты решили возобновить сотрудничество