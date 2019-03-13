Вера Брежнева: Я никогда не была украинской певицей!

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой", — сказала она.

Артистка напомнила, что у нее нет песен на украинском. Она подчеркнула, что публика обращает внимание на язык исполнения.

"Более того, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", — сказала Брежнева.



Вера Брежнева

По словам звезды, она не в обиде на Александра Цекало, хотя больше и не считает его близким человеком.

«Он является родственником по детям, но не частью семьи. С Сашей лично я не общалась, но не могу ненавидеть его, ведь у меня прекрасные племянники. Как я могу ненавидеть их папу?» — заявила Вера.

Певица всегда была очень близка с сестрой, поэтому она остро чувствовала ее боль из-за развода. Сама Брежнева давно обрела личное счастье. Рядом с Константином Меладзе она чувствует себя под защитой, называя любимого мужчину главным источником вдохновения.

«Костя знает, какие проблемы меня волнуют, из-за чего я могу плакать по ночам. Все это он изливает в музыке. Поэтому его песни, написанные для меня — это отражение характера», — призналась Брежнева.

Вера Киперман (более известная под псевдонимом Брежнева) родилась в Днепропетровской области. С 2003 по 2007 год участвовала в группе "ВИА Гра". В 2014 году певица стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.