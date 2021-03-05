Вера Брежнева заряжает позитивом в песне «Ты не один»

В песне идет речь о том, что не надо бояться одиночества, потому что «ты не один здесь», и это так «даже за границей». Здесь - «целый мир». Песня “Ты не один” - это музыкальное послание всем, кто устал от прошедшего года и вынужденного одиночества.

«Я верю, что случайности неслучайны, что мысли материальны и, если мы идём к цели - самое главное - не опускать руки. Вставать и снова идти, а в остальном - довериться вселенной! Помнить, что ты не один», - говорит Вера Брежнева.



Вера Брежнева

Автор песни Jerry Heil. Трек вышел на лейбле Meladze Music. На обложке почему-то изображены розовые фламинго.

Забавно, что у Святослава Вакарчука есть хит «Ты не одна, я не один».