Назар Ровков: Вера Брежнева хорошо поет!

Назар Ровков активно работает как музыкант с множеством отечественных звезд - Вера Брежнева, DJ Smash, Глюкоза и др. Но известен более как автор песен и саундтреков к фильмам и сериалам. Мы расспросили Назара, каково сейчас быть сонграйтером в России.



Назар Ровков

- Начнем с моего любимого вопроса для композиторов. Кем вы хотели стать в детстве? Артистом, космонавтом, врачом?

- Все в классе хотели быть летчиком. У нас военный город был. А возьми и ляпни: хочу быть бизнесменом! Понятия не имел что это. Но звучало модно. Музыкой вообще не хотел заниматься, и я не планировал.

- Военный городок - это же космодром Байконур? А почему летчиками, а не космонавтами?

- Именно Байконур. Папы каждого ребёнка - военные. И городок занимался не только космонавтикой. Больше даже испытаниями ракетоносителей. И было очень много летчиков! Почему-то летчиком стать было, видимо, круче чем космонавтом.

- А потом, когда вы уже стали заниматься музыкой, хотелось выходить на сцену? Спрашиваю, потому что есть люди, принципиально сторонящиеся публичности.

- Страх сцены всегда был. Даже сейчас если большой зал, то немного подташнивает перед выходом. Но это только в ожидании. Как только выходишь, первые секунды, звуки - и все, как дома. Выходить хотелось всегда. Но только с кем-то. С бандой, с группой! Я как-то в школе на последнем звонке перед линейкой вышел спеть что-то под гитару. Вызвался на свою голову. Один на один со всей школой! Тут и учителя и гопники-одноклассники. Еле допел, как козлёнок, дрожащим голосом...

- Многих интересует вопрос, как сделать так, чтобы твои песни пели звезды. У вас получилось. Откроете секретик?

- Изначально не было такой идеи, чтобы мои песни пели другие артисты. Но как-то я после очередного проекта, в котором играл и делал музыку с фронтменом, задумался. Опять поссорились в хлам с ним... Всё, как обычно, - мои песни, ты просто их оформляешь и т.д. Я подумал, - неужели так сложно писать хиты? И начал писать. Набралось пару оформленных треков-демок. Стал показывать друзьям. И вот одна подруга говорит: слушай, а вот эту Елка могла бы спеть. Это прямо ее стиль. После этого стал рассылать во все продюсерские центры, лейблы, куда угодно, мои песни. Благо мы теперь живем в то время, когда контакты директоров артистов можно найти в сети. Так получилось, что именно продюсеры Елки и ответили. Понравился первый трек. Собственно он и подошёл Лизе, и она спела!

- То есть сработала обычная рассылка песен на мейлы продюсерских центров?

- Именно. Это ещё надо учесть, что я был уже знаком с некоторыми людьми из шоу-биза по предыдущим проектам с музыкантами. И даже не просил их поспрашивать, как это обычно делают «по знакомству». То есть, у меня две параллельные линии. Я как музыкант-аранжировщик, и как композитор. Между собой они никак не пересеклись.

- Тогда можно поподробнее? Был демо-трек, и он понравился. Что было дальше? Просили переделать что-нибудь в аранжировке, или дальше все делали музыканты от ПЦ? Было ли общение с самой Лизой, или только с ее менеджерами? Как все происходило?

- Был демо-трек. Он понравился. Как правило, песня переписывается и переделывается. Это связано не только со стилистикой артиста, важна ещё и тональность в которой работает певец. Так же и здесь получилось. Тональность была не для Елки, плюс аранжировка требовала больше поп-веяний. В штате центра работают люди, с которыми и создавался именно тот звук артиста, к которому мы и привыкли. Демо-версию отправили им, и они подняли тональность и пересобрали песню. Настроение осталось прежнее, только песня стала ещё ближе к артисту, прямо ее.

Да, мы общались, она даже пригласила на съемки клипа. Было здорово. Она вообще удивительная, космос! Но вот с текстом была загвоздка. Песня была достаточно грустная, про пару дураков, которые были наивны. Подумали, что подходят друг другу, и в итоге расстались. Скажу честно, Лизе вообще не понравился текст! Как так, говорит, о таком и петь не хочется... Я переделал. Много версий писал, пока не угадал настроение Лизы.

- Кстати, для Елки вы написали не одну, а сразу две песни. Вторая писалась сразу в расчете на исполнение ею?

- Нет. Это парадокс, но песни которые я писал именно для Лизы, ей не нравились. Вторая песня «Где ты» была написана, как и первая в пустоту, не для кого, а возможно вопреки. Хотел написать хит, без привязки к артисту. А вот Елке понравилась песня.

- А как получилось сотрудничество с M-Band? Я думал, что им песни пишет только Меладзе, ну и сами ребята...

- Песня «Ещё подождём» была написана в паре с поэтом Ириной Борисовой. Она теперь крутой текстовик, пишет многим артистам. Тогда ещё никто ее не знал. Написали трек и отправили. Но никто по нему не отреагировал. И только спустя полтора года написали из центра Меладзе, что, мол, хотим ее. Я и забыл про существование такой песни.

В итоге песню взяли в проект «Хочу к Меладзе», и на телевидении так и сказали, что песня Константина Меладзе. Потом Константин объяснял, что это недоразумение... Конечно, он пишет в основном. Этот трек, видимо, хорошо подошёл. Но аранжировку полностью переделали. Песня была легкая, шуточная, почти твист.

- Вы как музыкант и аранжировщик сотрудничали с Верой Брежневой, Глюкозой, DJ Smash... Вы скорее студийный или гастрольный музыкант?

- Я люблю больше студию. Мне нравится возможность переделать, добить и подкорректировать. Live-концерты хороши всплеском эмоций. Это адреналин, кач, да. Но мне ближе студийная работа. Мне кажется там больше креатива, что ли...

- А сейчас как музыкант вы работаете с кем-либо?

- Я продолжаю работать как музыкант с Верой Брежневой. Она потрясающая личность. Очень светлая. Я называю ее нашим «солнцем». Мне кажется, я именно с ней работаю больше из-за ее человеческих качеств! Есть ещё студийная работа с разными музыкантами.

- Веру Брежневу постоянно упрекают в использовании вокальной фонограммы. Насколько обоснованы эти обвинения?

- В использовании на телевидении? Так там по-другому не дадут отработать. А все концерты мы с ней работаем живьём. Это хорошо слышно. Последний сольный концерт отыграли с духовой секций, и акустический прошёл полностью живьём. Я работал с некоторыми артистами и пересекаюсь часто с нашими деятелями искусств, могу уверенно сказать, что Вера хорошо поёт! В сравнении с очень многими.



Назар Ровков

- Давайте поговорим о современной поп-музыке. Вы явный мелодист, и называете себя композитором и сонграйтером. А как вы относитесь к поколению, которое именует себя исключительно битмейкеры или еще более туманным словом "продакшн"?

- Вы знаете, я всегда хорошо отношусь к продукту, который приятно слушать, в котором что-то есть. Не важно, как он сделан, на коленках или в студиях Лос-Анджелеса. Не важно кем, музыкантом с образованием или вот таким битмейкером. В конце концов, это наше оценочное суждение, а время покажет. Я помню, как старые музыканты плевались на «Мумий Тролля» и Земфиру. Кривились от текстов, и говорили «куда все катится». А молодёжь кричала им: ваше время прошло, вы безнадёжно устарели! Теперь эта молодёжь в прошлом кривится от Моргенштерна и ему подобных. Вот таким природным способом они превратились в тех же старперов. Все циклично.

- Но вы себя ощущаете в какой-то степени битмейкером? Вы ведь не ноты продаете, а готовый звук песни.

- Возможно. Если это теперь так называют, хорошо, я готов быть битмейкером!

- В каком редакторе предпочитаете работать?

- Так сложилось изначально, я работал в Cubase. Потом понял, что переходить в другой редактор нет смысла, никто не может предложить больше, чем этот. Думал перейти на Reaper, иногда даже работаю в нем. Но моя домашняя студия - на Cubase.

- Как вы считаете, в шоу-бизнесе останется место для мелодичных песен, или рэп рано или поздно заполонит все?

- Я думаю, мы побороли этот барьер пару лет назад. Мы - это человечество. Вот с появлением Billie Eilish появилась надежда, что люди соскучились и уже ждут мелодий. К нам это дойдёт чуть позже, но дойдёт. Вы знаете, в 50-х годах рок-н-ролл называли примитивной музыкой. Это говорили джазовые музыканты. А потом пошли «Битлы», «Квины», «АББА». Я думаю, нужно срочно перестать стареть!

Гуру КЕН