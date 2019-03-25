Вера Брежнева рассказала, что она сделала со своей внешностью

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Обычно Вера Брежнева не любит рассказывать о своих пластических операциях или медицинских процедурах, которые она прошла ради красивой внешности. Но теперь откровенно рассказала.

Поводом для откровений стал челлендж «вспомни себя 15 лет назад». Приводим пост Веры Брежневой из личного инстаграма без правок.

Вера Брежнева: до и после
Вера Брежнева: до и после

Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33. Когда ещё только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось )) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала Уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть)) Но мне очень интересно: Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?).

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