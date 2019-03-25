Вера Брежнева рассказала, что она сделала со своей внешностью

Поводом для откровений стал челлендж «вспомни себя 15 лет назад». Приводим пост Веры Брежневой из личного инстаграма без правок.
Вера Брежнева: до и после
Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33. Когда ещё только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось )) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала Уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть)) Но мне очень интересно: Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?).
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