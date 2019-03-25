Вера Брежнева рассказала, что она сделала со своей внешностью

Сыграв в первых двух частях киносерии – «Ёлки» и «Ёлки 2 - Идём на сближение», в заключительной части новогоднего блокбастера Вера Брежнева выступит не только как актриса, но и как исполнитель оригинального саундтрека. «Очень сложно уложить в одно произведение все, что ты хочешь сказать. Но с этой песней у нас получилось. Думаю, именно поэтому создатели фильма «Ёлки последние» выбрали именно её в качестве саундтрека. Мы говорим о чувствах одними словами.» - говорит певица.

