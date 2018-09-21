Меладзе планирует организовать в Грузии музыкальный фестиваль

Чтобы упростить юридическую сторону вопроса, Валерий решил подать документы на грузинское гражданство, попутно запросив его и для своих детей – сыновей Константина и Луки от Альбины Джанабаевой.

«Валеру вызвали на собеседование в МИД, — рассказали «СтарХиту» в окружении певца. — Задали ему всего несколько вопросов: знает ли он язык и особенности культуры, что готов сделать для страны, можно ли с ним сфотографироваться на па - мять. Наверное, это и было основ - ной целью его личного присутствия в официальных органах».

Учитывая то, что Валерий — грузин по рождению, он имеет право на получение гражданства по упрощенной схеме. Для этого нужно внести в казну государства 300 тысяч евро, либо приобрести недвижимость на ровно такую же сумму. Валерий выбрал второй вариант. При этом певец не намерен отказываться и от российского паспорта.



Валерий Меладзе и Константин Меладзе

«Во время собеседования Меладзе рассказал, что хочет в августе 2019-го провести в родном Батуми крупный международный фестиваль, тем самым способствуя популяризации культуры Грузии, — продолжает источник. — Идея проекта принадлежала обоим братьям. Но Константина пришлось уговаривать почти пять лет, он далек от всех этих организационных моментов, погружен в творчество. Супруга Вера Брежнева тоже приложила немало усилий, поэтому Костя наконец согласился. Это будет праздник без политики: только музыка».

Подробности нового проекта Валерия и Константина не разглашаются.