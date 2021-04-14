Валерий Меладзе подтвердил рождение шестого ребенка

«В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!», - написал Валерий Меладзе.



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«Люблю апрель... Может быть потому, что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди... И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда. На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным», - отозвалась Альбина Джанабаева.

Это третий ребенок для четы Валерия и Альбины. Они поженились в 2014 году. Кроме новорожденной дочери, у пары есть двое сыновей – Константин, родившийся в 2004 году, и Лука 2014 года рождения.

Кроме того, у Валерия Меладзе есть также три взрослые дочери Инга, Софья и Арина от первого брака с Ириной Меладзе.