Валерий Меладзе спел с черным хором и органистом Константином

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Валерий Меладзе выпустил масштабный клип «Время Вышло» с участием Константина Меладзе, хора, оркестра и модели-телеведущей (смотреть клип).

Музыку и слова песни написал Константин Меладзе. Он же предстал в клипе режиссёра Алексея Голубева в образе музицирующего органиста посреди оркестра и чернокожего хора. Главную женскую роль в клипе играет жена олигарха Виталия Ионина актриса, модель и телеведущая Анастасия Барашкова, ведущая различные курсы для дам из Барвихи.

«Именно в этом проекте Константина Меладзе я всегда хотела принять участие...», - написала жена олигарха в соцсетях, после чего некоторые записали ее в новый состав «ВИА Гры».

Братья Меладзе и Барашкова
Братья Меладзе и Барашкова

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