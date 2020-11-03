Валерий Меладзе спел с черным хором и органистом Константином

Музыку и слова песни написал Константин Меладзе. Он же предстал в клипе режиссёра Алексея Голубева в образе музицирующего органиста посреди оркестра и чернокожего хора. Главную женскую роль в клипе играет жена олигарха Виталия Ионина актриса, модель и телеведущая Анастасия Барашкова, ведущая различные курсы для дам из Барвихи.
«Именно в этом проекте Константина Меладзе я всегда хотела принять участие...», - написала жена олигарха в соцсетях, после чего некоторые записали ее в новый состав «ВИА Гры».
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