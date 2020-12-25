Валерий Меладзе стал сумоистом ради «Салют, Вера»

В новом клипе Валерий Меладзе идет на некий корпоратив во время пандемии, ищет там Веру, а встречает заказчицу Веру, которая велит ему выйти на сцену. Он поет, из зала выводят коронавирус, он даже становится сумоистом, и в результате все это оказывается его сном.

Новый клип сделан в сотрудничестве с банком, который рекламирует в нем свои продукты. Режиссер клипа неизвестен.



Валерий Меладзе

Кроме того, Mona Songz – молодой казахстанский певец, композитор и исполнитель, - представил новое прочтение знаменитого хита «Салют, Вера» Валерия Меладзе. Записав короткий отрывок песни, артист выложил его в сеть, после чего он практически моментально стал вирусным, набрав большое количество просмотров на Youtube и в TikTok. В исполнении Mona Songz композиция приобрела более романтичный оттенок, не потеряв при этом хитовость оригинала.

Став участником второго сезона проекта «Песни на ТНТ», он сумел заинтриговать именитых продюсеров из жюри и зрителей графой в анкете «Могу написать песню за один час». В родном Казахстане Манарбек также успел завоевать локальную популярность, благодаря своим авторским песням и каверам на популярные песни.